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Звездный нападающий Бенфики может покинуть команду этим летом

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Звездный нападающий Бенфики может покинуть команду этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный нападающий португальской "Бенфики" может покинуть команду этим летом.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, опытный Анхель Ди Мария собирается покинуть "орлов" на правах свободного агента летом. Действующий контракт 37-летнего аргентинца с клубом подходит к концу по завершении этого сезона, поэтому стороны не ведут переговоры о его возможном продлении.

Напомним, что Ди Мария вернулся в "Бенфику" летом 2023 года, присоединившись к клубу бесплатно из "Ювентуса".

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В этом сезоне Анхель Ди Мария забил 15 голов и отдал 9 ассистов в 37 матчах за "Бенфику" во всех турнирах.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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