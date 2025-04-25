Звездный нападающий Бенфики может покинуть команду этим летом

Звездный нападающий португальской "Бенфики" может покинуть команду этим летом.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, опытный Анхель Ди Мария собирается покинуть "орлов" на правах свободного агента летом. Действующий контракт 37-летнего аргентинца с клубом подходит к концу по завершении этого сезона, поэтому стороны не ведут переговоры о его возможном продлении.

Напомним, что Ди Мария вернулся в "Бенфику" летом 2023 года, присоединившись к клубу бесплатно из "Ювентуса".

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В этом сезоне Анхель Ди Мария забил 15 голов и отдал 9 ассистов в 37 матчах за "Бенфику" во всех турнирах.