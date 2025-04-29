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Переход звезды Спортинга в Манчестер Юнайтед остается под вопросом
Стороны не договорились между собой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Между "Манчестер Юнайтед" и нападающим "Спортинга" Виктором Дьёкерешем до сих пор не достигнута окончательная договоренность о его переходе. Футболист еще не дал согласия на переезд в английский клуб. Об этом пишет Флориан Плеттенберг.
Отмечается, что главный тренер "МЮ" Рубен Аморим хочет видеть Дьёкереша в своей команде, и ранее уже состоялись переговоры на этот счет.
Кроме того, интерес к 26-летнему шведскому форварду проявляют и другие топ-клубы Европы, которые также остаются в борьбе за его подписание.
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