Спортинг продлил контракт с молодым нидерландским игроком

Игрок "Спортинга" не играл три месяца, но возобновил контракт со "львами". Иванилдо Мендеш получил кредит доверия от руководства клуба.

"Спортинг" продлил контракт на неопределённый срок с игроком команды U-23 Иванилдо Мендешем - 18-летним полузащитником, который выступает за юношескую сборную Нидерландов и проводит свой четвертый сезон в Академии.

В настоящее время он находится в лазарете из-за травмы колена.

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В этом сезоне нидерландец уже играл в чемпионате страны до 19 лет, Юношеской лиге УЕФА и в составе команды до 23 лет.