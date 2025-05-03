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Спортинг продлил контракт с молодым нидерландским игроком
"Бриллиант" собственной академии
Фото: Спортинг
Игрок "Спортинга" не играл три месяца, но возобновил контракт со "львами". Иванилдо Мендеш получил кредит доверия от руководства клуба.
"Спортинг" продлил контракт на неопределённый срок с игроком команды U-23 Иванилдо Мендешем - 18-летним полузащитником, который выступает за юношескую сборную Нидерландов и проводит свой четвертый сезон в Академии.
В настоящее время он находится в лазарете из-за травмы колена.
В этом сезоне нидерландец уже играл в чемпионате страны до 19 лет, Юношеской лиге УЕФА и в составе команды до 23 лет.
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