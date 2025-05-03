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Эшторил – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
Продолжается борьба за чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine
"Орлы", которые делят лидерство со "Спортингом" (75 баллов), посетят "канареек" (восьмое место, 42 пункта). В первом круге столичный гранд разгромил соперника на эштадиу да Луж, а Зеки Амдуни оформил дубль (3:0). У Анатолия Трубина в упомянутом поединке было минимум работы (2 сейва).
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Примейра. 32-й тур
3 мая. 22:30. Эшторил. Эштадиу Антониу Коимбра да Мота
Эшторил – Бенфика
Трансляция – Megogo 4
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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