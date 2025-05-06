Сын Роналду получил вызов в юношескую сборную Португалии

Сын легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду получил свой первый вызов в ряды юношеской сборной Португалии. Криштиану Роналду-младший, как и его отец, играет за "Аль-Наср", но на молодежном уровне.

14-летний юноша примет участие в составе сборной Португалии U-15 на Международном турнире имени Влатко Марковича, который состоится в Хорватии с 13-го по 18-е мая этого года.

Португальцы проведут матчи против сборных Японии, Греции, Англии и еще одного соперника, который определится позже.

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Напомним, что у 40-летнего Криштиану Роналду пятеро детей, а Криштиану Роналду-младший является его старшим сыном.