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Сын Роналду получил вызов в юношескую сборную Португалии

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Сын Роналду получил вызов в юношескую сборную Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сын легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду получил свой первый вызов в ряды юношеской сборной Португалии. Криштиану Роналду-младший, как и его отец, играет за "Аль-Наср", но на молодежном уровне.

14-летний юноша примет участие в составе сборной Португалии U-15 на Международном турнире имени Влатко Марковича, который состоится в Хорватии с 13-го по 18-е мая этого года.

Португальцы проведут матчи против сборных Японии, Греции, Англии и еще одного соперника, который определится позже.

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Напомним, что у 40-летнего Криштиану Роналду пятеро детей, а Криштиану Роналду-младший является его старшим сыном.

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Криштиану Роналду Национальная сборная Португалии Криштиану Роналду-младший
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Источник:
Federação Portuguesa de Futebol
Опубликовал: Андрей Журба
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