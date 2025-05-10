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Бенфика – Спортинг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии

Португалия

Матч начнётся 10 мая в 20:00 по киевскому времени

Бенфика – Спортинг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Жаркий поединок предпоследнего тура Чемпионата Португалии. Лидеры турнирной таблицы "Бенфика" и "Спортинг" встретятся в очном матче. У них одинаковое количество очков, но у "Спортинга" лучше разница голов.

Сыграет ли фактор домашнего поля преимуществом для "Бенфики"? Или "Спортинг" возьмёт своё? – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени в субботу 10 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 3

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Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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