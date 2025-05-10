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Бенфика – Спортинг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии
Матч начнётся 10 мая в 20:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Жаркий поединок предпоследнего тура Чемпионата Португалии. Лидеры турнирной таблицы "Бенфика" и "Спортинг" встретятся в очном матче. У них одинаковое количество очков, но у "Спортинга" лучше разница голов.
Сыграет ли фактор домашнего поля преимуществом для "Бенфики"? Или "Спортинг" возьмёт своё? – узнаем в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени в субботу 10 мая.
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Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
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