Бенфика – Спортинг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Португалии

Жаркий поединок предпоследнего тура Чемпионата Португалии. Лидеры турнирной таблицы "Бенфика" и "Спортинг" встретятся в очном матче. У них одинаковое количество очков, но у "Спортинга" лучше разница голов.

Сыграет ли фактор домашнего поля преимуществом для "Бенфики"? Или "Спортинг" возьмёт своё? – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени в субботу 10 мая.

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