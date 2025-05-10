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Тренер Порту выплатит компенсацию своему бывшему клубу
Долги нужно возвращать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Крус Асуль" получит 3,1 миллиона евро за Мартина Ансельми.
Спор между аргентинским тренером и его бывшим клубом решен.
Мартин Ансельми и "Крус Асуль" достигли соглашения по сумме компенсации, которую тренер должен выплатить за свой уход из клуба в январе. Мексиканский клуб получит 3,1 миллиона евро за Ансельме и его тренерский штаб.
В марте прошлого года "Крус Асуль" подал жалобу в ФИФА на Мартина Ансельми и португальский клуб, утверждая, что аргентинец не уплатил сумму, предусмотренную в пункте о расторжении контракта, а "Порту" действовал недобросовестно.
Мексиканцы требовали 4,4 миллионов евро отступных плюс налоги, что в сумме составило около 7 миллионов евро. Однако клуб согласился на компенсацию в размере 3,2 миллиона евро – именно такую сумму составлял контракт на момент ухода тренера.
Стоит напомнить, что Ансельми официально представили как нового тренера "Порту" 27 января, что повлекло за собой недовольство в совете директоров "Крус Асуля", которые считали, что контракт тренера все еще действует и он должен оставаться до конца 2025 года.
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