Решающий поединок в борьбе за трофей. Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

В Чемпионате Португалии встретятся лидеры турнирной таблицы "Бенфика" и "Спортинг".

У команд одинаковое количество баллов, но "Спортинг" лучше по разнице голов. Атака и защита команд на высоте. Но победит только один.

Подействует фактор домашнего поля или мотивация "Спортинга" войти в историю – узнаем в поединке.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 3

Чемпионат Португалии. 33-й тур.

10 мая 2025. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

Главный судья: Жуан Пинейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 3

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Бенфика - Спортинг Смотреть трансляцию

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.