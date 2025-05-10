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Решающий поединок в борьбе за трофей. Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

Португалия

Матч начнётся в 20:00 по киевскому времени

Решающий поединок в борьбе за трофей. Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

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В Чемпионате Португалии встретятся лидеры турнирной таблицы "Бенфика" и "Спортинг".

У команд одинаковое количество баллов, но "Спортинг" лучше по разнице голов. Атака и защита команд на высоте. Но победит только один.

Подействует фактор домашнего поля или мотивация "Спортинга" войти в историю – узнаем в поединке.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 3

Чемпионат Португалии. 33-й тур.

10 мая 2025. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

Главный судья: Жуан Пинейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 3

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Трансляция матча Бенфика - Спортинг
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Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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