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Решающий поединок в борьбе за трофей. Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии
Матч начнётся в 20:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В Чемпионате Португалии встретятся лидеры турнирной таблицы "Бенфика" и "Спортинг".
У команд одинаковое количество баллов, но "Спортинг" лучше по разнице голов. Атака и защита команд на высоте. Но победит только один.
Подействует фактор домашнего поля или мотивация "Спортинга" войти в историю – узнаем в поединке.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 3
Чемпионат Португалии. 33-й тур.
10 мая 2025. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"
Главный судья: Жуан Пинейру (Португалия)
Трансляция: Megogo Футбол 3
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Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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