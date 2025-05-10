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Примейра. Бенфика – Спортинг 1:1. Трубин спасал, но этого оказалось мало
Матч 33-го тура Чемпионата Португалии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В предпоследнем туре встречались лидеры турнирной таблицы "Бенфика" и "Спортинг".
Тренеры выпустили сильных футболистов со старта. В состав "Бенфики" после дисквалификации вернулся Каррера.
Матч начался быстрым пропущенным голом для "Бенфики". Хозяева поля пошли в атаку, но Юльманн отбил удар и началась атака гостей. Дьокереш подхватил мяч на фланге и нашёл Тринкау, который точным ударом поразил ворота Трубина.
Francisco Trincão inaugurou o marcador na Luz ????— Sporting CP (@SportingCP) May 10, 2025
???? 0-1 ???? // #SLBSCP pic.twitter.com/HsLGbEhnKK
"Бенфика" пыталась отыграться и устроила атаку на 28-й минуте. Актюркоглу вышел один на один с вратарём, но Силва выиграл это противостояние и выбил мяч. "Бенфика" вбросила мяч, который подхватил Ди Мария и нанёс удар выше ворот.
Трубин же выручал дважды, но снова пропустил. К счастью, из-за фола взятие ворот судьи не засчитали
⏸ Intervalo.#SLBSCP • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/tJOH1EOy2a— SL Benfica (@SLBenfica) May 10, 2025
Второй тайм начался с замены у "Бенфики". На поле не вышел Ди Мария, а вместо него появился Шельдеруп. "Спортинг" же изменений не делал.
Свой первый удар в створ "Бенфика" нанесла на 63-й минуте, и он стал голевым. Отметился Актюркоглу после передачи Павлидиса. Турецкий нападающий обошёл нескольких соперников и нанёс удар.
???????? O ???????????????? de Aktürkoğlu a restabelecer a igualdade no dérbi!#SLBSCP • #LigaPortugalBetclic • #EASPORTSFC pic.twitter.com/By4sjoqKpd— SL Benfica (@SLBenfica) May 10, 2025
Ещё один опасный момент хозяев возник на 71-й минуте. Белотти наносил удар, но попал в штангу.
Команды фолили и пытались одержать победу. По ожиданиям – заслуживали, реальность же – 1:1. Команды ещё встретятся в финале Кубка Португалии.
Пока же, эта ничья выгодна для "Спортинга" и всё решится в последнем туре.
Примейра. 33-й тур
Бенфика 1:1 Спортинг
Голы: Актюркоглу (63) – Тринкау (4)
"Бенфика": Трубин – Каррера (Брума, 83), Отаменди, Силва, Араужу (Белотти, 71) – Флорентину, Аурснес – Актюркоглу (Даль, 83), Кокджу, Ди Мария (Шельдеруп, 46) – Павлидис (Кабрал, 90+1)
"Спортинг": Силва – Куарежма (Гардер, 81), Диоманде, Инасиу – Катаму, Юльманн, Дебаст (Морита, 58), Араухо (Сен-Жюст, 81) – Тринкау (Матеус, 81), Дьокереш, Гонсалвеш (Кенда, 71)
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