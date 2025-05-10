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Примейра. Бенфика – Спортинг 1:1. Трубин спасал, но этого оказалось мало

Португалия
Обновлено

Матч 33-го тура Чемпионата Португалии

Примейра. Бенфика – Спортинг 1:1. Трубин спасал, но этого оказалось мало

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

В предпоследнем туре встречались лидеры турнирной таблицы "Бенфика" и "Спортинг".

Тренеры выпустили сильных футболистов со старта. В состав "Бенфики" после дисквалификации вернулся Каррера.

Матч начался быстрым пропущенным голом для "Бенфики". Хозяева поля пошли в атаку, но Юльманн отбил удар и началась атака гостей. Дьокереш подхватил мяч на фланге и нашёл Тринкау, который точным ударом поразил ворота Трубина.

"Бенфика" пыталась отыграться и устроила атаку на 28-й минуте. Актюркоглу вышел один на один с вратарём, но Силва выиграл это противостояние и выбил мяч. "Бенфика" вбросила мяч, который подхватил Ди Мария и нанёс удар выше ворот.

Трубин же выручал дважды, но снова пропустил. К счастью, из-за фола взятие ворот судьи не засчитали

Второй тайм начался с замены у "Бенфики". На поле не вышел Ди Мария, а вместо него появился Шельдеруп. "Спортинг" же изменений не делал.

Свой первый удар в створ "Бенфика" нанесла на 63-й минуте, и он стал голевым. Отметился Актюркоглу после передачи Павлидиса. Турецкий нападающий обошёл нескольких соперников и нанёс удар.

Ещё один опасный момент хозяев возник на 71-й минуте. Белотти наносил удар, но попал в штангу.

Команды фолили и пытались одержать победу. По ожиданиям – заслуживали, реальность же – 1:1. Команды ещё встретятся в финале Кубка Португалии.

Пока же, эта ничья выгодна для "Спортинга" и всё решится в последнем туре.

Примейра. 33-й тур

Бенфика 1:1 Спортинг

Голы: Актюркоглу (63) – Тринкау (4)

"Бенфика": Трубин – Каррера (Брума, 83), Отаменди, Силва, Араужу (Белотти, 71) – Флорентину, Аурснес – Актюркоглу (Даль, 83), Кокджу, Ди Мария (Шельдеруп, 46) – Павлидис (Кабрал, 90+1)

"Спортинг": Силва – Куарежма (Гардер, 81), Диоманде, Инасиу – Катаму, Юльманн, Дебаст (Морита, 58), Араухо (Сен-Жюст, 81) – Тринкау (Матеус, 81), Дьокереш, Гонсалвеш (Кенда, 71)

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