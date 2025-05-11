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Ещё ничего не потеряно. Трубин отреагировал на матч Бенфики против Спортинга

Португалия

Смотрит с оптимизмом

Ещё ничего не потеряно. Трубин отреагировал на матч Бенфики против Спортинга

Фото - Бенфіка

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отреагировал на матч против "Спортинга".

Вратарь поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что еще ничего не потеряно.

"Сумасшедшая атмосфера от болельщиков. Спасибо каждому за поддержку - она была невероятной.

Отдали много сил, этого оказалось недостаточно, но еще ничего не потеряно. Будем биться до конца за эту эмблему. Vamos, Benfica", - написал Трубин.

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Напомним, что "Бенфика" и "Спортинг" сыграли вничью 1:1. Анатолий Трубин в матче совершил 3 сейва.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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