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Бруно Лаже о матче против Спортинга: Игроки сделали все, о чем я их просил
Комментарий главного тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Бенфики" Бруно Лаже подытожил поединок со "Спортингом".
По словам наставника, "Бенфика" заслужила победу в матче.
"Нам нужно было забить еще один гол, исходя из созданных нами возможностей. Самое главное, что нужно отметить, — это фантастическая поддержка наших болельщиков, очень хорошее отношение с нашей стороны, полная самоотдача.
Наши игроки сделали все, о чем я их просил, в течение 90 минут, чтобы выиграть игру, поэтому я беру на себя полную ответственность за результат.
У нас была отличная возможность от Павлидиса, мяч попал в штангу... в любом случае, у нас была серия хороших возможностей и хороший темп игры, что позволило мне сказать, что, по моему мнению, мы заслужили победу в игре.", - заявил Лаже.
Тренер сказал, что есть ещё возможность выиграть чемпионат.
Мы верим, что у нас все еще есть возможность выиграть чемпионат, но мы знаем, что это зависит не только от нас. Если "Спортинг" выиграет свою игру, они чемпионы, если они не выиграют, мы должны выиграть свою игру. Это просто посчитать.
Теперь нам нужно восстановиться, поднять боевой дух. Я повторяю, что я горжусь игроками, потому что они сыграли очень хорошую игру, в очень хорошем темпе, соперник не смог угнаться за нашим темпом игры. Мы должны восстановиться, смотреть вперед и сделать свою работу в Браге, которая заключается в том, чтобы выиграть игру". – сказал наставник.
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Напомним, что "Бенфика" и "Спортинг" сыграли 1:1. У клубов по 79 баллов, но "Спортинг" выше по лучшей разнице мячей.
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