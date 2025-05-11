  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Бруно Лаже о матче против Спортинга: Игроки сделали все, о чем я их просил

В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бруно Лаже о матче против Спортинга: Игроки сделали все, о чем я их просил

Португалия

Комментарий главного тренера

Бруно Лаже о матче против Спортинга: Игроки сделали все, о чем я их просил

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Бенфики" Бруно Лаже подытожил поединок со "Спортингом".

По словам наставника, "Бенфика" заслужила победу в матче.

"Нам нужно было забить еще один гол, исходя из созданных нами возможностей. Самое главное, что нужно отметить, — это фантастическая поддержка наших болельщиков, очень хорошее отношение с нашей стороны, полная самоотдача.

Наши игроки сделали все, о чем я их просил, в течение 90 минут, чтобы выиграть игру, поэтому я беру на себя полную ответственность за результат.

У нас была отличная возможность от Павлидиса, мяч попал в штангу... в любом случае, у нас была серия хороших возможностей и хороший темп игры, что позволило мне сказать, что, по моему мнению, мы заслужили победу в игре.", - заявил Лаже.

Тренер сказал, что есть ещё возможность выиграть чемпионат.

Мы верим, что у нас все еще есть возможность выиграть чемпионат, но мы знаем, что это зависит не только от нас. Если "Спортинг" выиграет свою игру, они чемпионы, если они не выиграют, мы должны выиграть свою игру. Это просто посчитать.

Теперь нам нужно восстановиться, поднять боевой дух. Я повторяю, что я горжусь игроками, потому что они сыграли очень хорошую игру, в очень хорошем темпе, соперник не смог угнаться за нашим темпом игры. Мы должны восстановиться, смотреть вперед и сделать свою работу в Браге, которая заключается в том, чтобы выиграть игру". – сказал наставник.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Бенфика" и "Спортинг" сыграли 1:1. У клубов по 79 баллов, но "Спортинг" выше по лучшей разнице мячей.

По теме
yellow-arrow
Ещё ничего не потеряно. Трубин отреагировал на матч Бенфики против Спортинга
yellow-arrow
Трубин имел чуток работы. Бенфика - Спортинг 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Трубин пропустил на 4-й минуте от Спортинга, но неоднократно выручал команду. Оценки украинца за матч
Бенфика (Лиссабон) Бруно Лаже
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Abola
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости