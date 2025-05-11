Бруно Лаже о матче против Спортинга: Игроки сделали все, о чем я их просил

Тренер "Бенфики" Бруно Лаже подытожил поединок со "Спортингом".

По словам наставника, "Бенфика" заслужила победу в матче.

"Нам нужно было забить еще один гол, исходя из созданных нами возможностей. Самое главное, что нужно отметить, — это фантастическая поддержка наших болельщиков, очень хорошее отношение с нашей стороны, полная самоотдача.

Наши игроки сделали все, о чем я их просил, в течение 90 минут, чтобы выиграть игру, поэтому я беру на себя полную ответственность за результат.

У нас была отличная возможность от Павлидиса, мяч попал в штангу... в любом случае, у нас была серия хороших возможностей и хороший темп игры, что позволило мне сказать, что, по моему мнению, мы заслужили победу в игре.", - заявил Лаже.