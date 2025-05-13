Дан старт новому поколению. Роналду поздравил своего сына с дебютом за молодёжную сборную Португалии

Роналду поздравил своего сына с дебютом за молодёжную сборную Португалии.

Криштиану Роналду-младший появился на поле на 53-й минуте в матче против Японии U-15. Португалия уже вела со счётом 3:0.

Нападающий "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице Instagram разместил фотографию сына в футболке национальной сборной.

"Поздравляю с твоим дебютом в сборной Португалии, сынок. Очень горжусь тобой!", - написал нападающий.

Напомним, что Криштиану Роналду-младший получил дебютный вызов в сборную Португалии U-15 на турнир Международном турнире имени Влатко Марковича.

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Сборная Португалии U-15 также сыграет против Греции U-15 и Англии U-15.