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Дан старт новому поколению. Роналду поздравил своего сына с дебютом за молодёжную сборную Португалии

Португалия

Гордость отца и семьи

Дан старт новому поколению. Роналду поздравил своего сына с дебютом за молодёжную сборную Португалии

Фото - Instagram

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Роналду поздравил своего сына с дебютом за молодёжную сборную Португалии.

Криштиану Роналду-младший появился на поле на 53-й минуте в матче против Японии U-15. Португалия уже вела со счётом 3:0.

Нападающий "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице Instagram разместил фотографию сына в футболке национальной сборной.

"Поздравляю с твоим дебютом в сборной Португалии, сынок. Очень горжусь тобой!", - написал нападающий.

Напомним, что Криштиану Роналду-младший получил дебютный вызов в сборную Португалии U-15 на турнир Международном турнире имени Влатко Марковича.

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Сборная Португалии U-15 также сыграет против Греции U-15 и Англии U-15.

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Криштиану Роналду Португалия Криштиану Роналду-младший
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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