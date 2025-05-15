Звездный одноклубник Трубина покинет Бенфику по окончании сезона

Полузащитник "Бенфики" Анхель Ди Мария сообщил руководству клуба о своем решении уйти в конце сезона.

Как сообщает Record, 37-летний аргентинец не намерен продлевать свой контракт и покинет стан "орлов" до начала клубного чемпионата мира.

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Прощальный матч Ди Марии в составе "Бенфики" состоится 25 мая, в рамках финала кубка Португалии.

В нынешнем сезоне Анхель отметился 15 забитыми мячами и 9 ассистами в 38 матчах во всех турнирах.

Напомним, Ди Мария выступал за "Бенфику" с 2007-го по 2010-й год, и с 2023-го по настоящее время.