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Звездный одноклубник Трубина покинет Бенфику по окончании сезона
Ветеран станет свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Бенфики" Анхель Ди Мария сообщил руководству клуба о своем решении уйти в конце сезона.
Как сообщает Record, 37-летний аргентинец не намерен продлевать свой контракт и покинет стан "орлов" до начала клубного чемпионата мира.
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Прощальный матч Ди Марии в составе "Бенфики" состоится 25 мая, в рамках финала кубка Португалии.
В нынешнем сезоне Анхель отметился 15 забитыми мячами и 9 ассистами в 38 матчах во всех турнирах.
Напомним, Ди Мария выступал за "Бенфику" с 2007-го по 2010-й год, и с 2023-го по настоящее время.
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