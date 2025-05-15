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Фактор Роналду? В сборной Португалии приняли решение по главному тренеру
Сага? Или вброс?
Getty Images/Global Images Ukraine
В сборной Португалии приняли решение по главному тренеру.
Турецкий источник HT Spor поделился инсайдом, в котором заявили, что тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии этим летом. Связывали это с "фактором Роналду".
"Моуринью — единственный, кто может управлять этим процессом своим именем и конкурировать с силой имени Роналду.
Моуринью также придерживается политики, поскольку Португальская федерация футбола не хочет выплачивать компенсацию тренеру, которого он назначит руководителем национальной сборной", - сообщили в источнике.
В то же время португальский источник Cabine Desportiva сообщил, что никаких переговоров с другими тренерами не проводилось и Роберто Мартинес останется до 2026 года.
"Источник в Федерации гарантирует отсутствие контактов с тренерами и подчеркивает, что контракт Роберто Мартинеса рассчитан до 2026 года", - сообщили португальские СМИ.
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Напомним, что Роберто Мартинес возглавляет сборную Португалии с 2023 года.
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