Фактор Роналду? В сборной Португалии приняли решение по главному тренеру

В сборной Португалии приняли решение по главному тренеру.

Турецкий источник HT Spor поделился инсайдом, в котором заявили, что тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии этим летом. Связывали это с "фактором Роналду".

"Моуринью — единственный, кто может управлять этим процессом своим именем и конкурировать с силой имени Роналду. Моуринью также придерживается политики, поскольку Португальская федерация футбола не хочет выплачивать компенсацию тренеру, которого он назначит руководителем национальной сборной", - сообщили в источнике.

В то же время португальский источник Cabine Desportiva сообщил, что никаких переговоров с другими тренерами не проводилось и Роберто Мартинес останется до 2026 года.

"Источник в Федерации гарантирует отсутствие контактов с тренерами и подчеркивает, что контракт Роберто Мартинеса рассчитан до 2026 года", - сообщили португальские СМИ.

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Напомним, что Роберто Мартинес возглавляет сборную Португалии с 2023 года.