Звёздный нападающий "Спортинга" провёл юбилейный матч за клуб.

Поединок против "Бенфики" стал для Виктора Дьёкереша 100-м в форме "Спортинга".

На счету футболиста:

65 матчей в чемпионате Португалии;

12 матчей в Кубке Португалии;

9 матчей в Лиге Европы;

8 матчей в Лиге Чемпионов;

5 матчей в кубке португальской лиги;

один матч в Суперкубке Португалии.

В 100 поединках нападающий отметился 95-ю голами и 28-ю голевыми передачами.

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Напомним, что Виктор Дьёкереш в матче против "Бенфики" отметился ассистом.

В этом сезоне Дьёкереш сыграл в 50-ти матчах "Спортинга" и отметился 52-мя голами и 13-ю голевыми передачами.