Португалия
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Звёздный нападающий Спортинга провёл юбилейный матч за клуб
Отметился достижением
Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный нападающий "Спортинга" провёл юбилейный матч за клуб.
Поединок против "Бенфики" стал для Виктора Дьёкереша 100-м в форме "Спортинга".
На счету футболиста:
- 65 матчей в чемпионате Португалии;
- 12 матчей в Кубке Португалии;
- 9 матчей в Лиге Европы;
- 8 матчей в Лиге Чемпионов;
- 5 матчей в кубке португальской лиги;
- один матч в Суперкубке Португалии.
В 100 поединках нападающий отметился 95-ю голами и 28-ю голевыми передачами.
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Напомним, что Виктор Дьёкереш в матче против "Бенфики" отметился ассистом.
В этом сезоне Дьёкереш сыграл в 50-ти матчах "Спортинга" и отметился 52-мя голами и 13-ю голевыми передачами.
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