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Звёздный нападающий Спортинга провёл юбилейный матч за клуб

Португалия

Отметился достижением

Звёздный нападающий Спортинга провёл юбилейный матч за клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный нападающий "Спортинга" провёл юбилейный матч за клуб.

Поединок против "Бенфики" стал для Виктора Дьёкереша 100-м в форме "Спортинга".

На счету футболиста:

  • 65 матчей в чемпионате Португалии;
  • 12 матчей в Кубке Португалии;
  • 9 матчей в Лиге Европы;
  • 8 матчей в Лиге Чемпионов;
  • 5 матчей в кубке португальской лиги;
  • один матч в Суперкубке Португалии.

В 100 поединках нападающий отметился 95-ю голами и 28-ю голевыми передачами.

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Напомним, что Виктор Дьёкереш в матче против "Бенфики" отметился ассистом.

В этом сезоне Дьёкереш сыграл в 50-ти матчах "Спортинга" и отметился 52-мя голами и 13-ю голевыми передачами.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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