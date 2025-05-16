Звездный нападающий Спортинга может перейти в Арсенал

Лондонский "Арсенал" близок к подписанию нападающего "Спортинга" Виктора Дьёкереша. Об этом сообщает издание A Bola.

По информации источника, "канониры" уже достигли договоренности с 26-летним шведским форвардом об условиях личного контракта. Ожидается, что Дьёкереш подпишет с "Арсеналом" соглашение на 4 или 5 лет с годовой зарплатой в размере 8,3 миллиона евро.

Виктор в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 52 гола и отдал 13 результативных передач.