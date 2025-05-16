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Звездный нападающий Спортинга может перейти в Арсенал

Португалия

Дьёкереш может перейти в АПЛ

Звездный нападающий Спортинга может перейти в Арсенал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" близок к подписанию нападающего "Спортинга" Виктора Дьёкереша. Об этом сообщает издание A Bola.

По информации источника, "канониры" уже достигли договоренности с 26-летним шведским форвардом об условиях личного контракта. Ожидается, что Дьёкереш подпишет с "Арсеналом" соглашение на 4 или 5 лет с годовой зарплатой в размере 8,3 миллиона евро.

Виктор в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 52 гола и отдал 13 результативных передач.

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Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон) Виктор Дьёкереш
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Источник:
A Bola
Опубликовал: Екатерина Власова
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