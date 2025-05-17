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Брага – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

Португалия

Матч начнётся в 20:00 по киевскому времени

Брага – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

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В последнем туре Чемпионата Португалии встретятся "Брага" и "Бенфика".

Клуб Анатолия Трубина ещё сохраняет шансы на чемпионство, но для этого нужно забить на три мяча больше "Спортинга" или ждать их осечки. Главное – победить в своём матче. Причём соперник не лёгкий.

"Брага" с большой вероятностью займёт четвёртое место, но в домашнем матче готова навязать борьбу.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 1

Чемпионат Португалии. 34-й тур.

17 мая 2025. Боага. "Эштадиу Мунисипал"

Главный судья: Минел Ногейра (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 1

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Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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