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Брага – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии
Матч начнётся в 20:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем туре Чемпионата Португалии встретятся "Брага" и "Бенфика".
Клуб Анатолия Трубина ещё сохраняет шансы на чемпионство, но для этого нужно забить на три мяча больше "Спортинга" или ждать их осечки. Главное – победить в своём матче. Причём соперник не лёгкий.
"Брага" с большой вероятностью займёт четвёртое место, но в домашнем матче готова навязать борьбу.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 1
Чемпионат Португалии. 34-й тур.
17 мая 2025. Боага. "Эштадиу Мунисипал"
Главный судья: Минел Ногейра (Португалия)
Трансляция: Megogo Футбол 1
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Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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