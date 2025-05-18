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Примейра. Брага – Бенфика 1:1. Обзор матча
Орлы финишировали вторыми
Getty Images/Global Images Ukraine
Лиссабонская команда играла первым номером (владение 59%), но из 13 ударов лишь 2 попали в створ. Хозяева создавали более качественные моменты, хотя забить удалось только с пенальти. Во втором тайме "архиепископы" остались в меньшинстве, но "красные" не смогли использовать численное преимущество.
"Оружейники" занимают в итоге 4-е место и получают путевку в квалификацию ЛЕ, а команда Анатолия Трубина будет играть в отборочном цикле ЛЧ.
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Примейра. 34 тур
Эштадиу Мунисипал де Брага (Брага)
Брага – Бенфика 1:1
Голы: Саласар, 24 (п) – Павлидис, 63
Удаления: Моутиньо, 66 (Брага)
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