Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даже не сыграет на клубном ЧМ: звезда Бенфики вскоре покинет команду
На правах свободного агента
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский легионер "Бенфики" Анхель Ди Мария окончательно решил свое будущее. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Полузащитник покинет команду и получит статус свободного агента. Более того, сделает это быстрее, чем было предусмотрено в контракте.
Соответственно Ди Мария не примет участие в клубном Чемпионате мира, который запланирован в США с 15 июня по 13 июля этого года.
Анхель присоединился к “Бенфике” летом 2023 года на правах свободного агента. Это было его второе пришествие в клуб после 13 лет паузы. С 2007 по 2010 гг. он также играл за "орлов", после чего был продан в "Реал" за 33 млн евро.
Аналитический портал Transferamarkt оценивает 37-летнего футболиста в три миллиона евро.
Популярное сейчас
- "Игра достаточно неплохая": Лупашко выделил главную причину поражения в Ковалевке
- Скала оформила одну из крупнейших гостевых побед во Второй лиге за последние 8 лет
- Черноморец - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
- Брага создала много моментов, но Трубин пропустил лишь с пенальти. Бенфика не стала чемпионом. Оценки украинца
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы