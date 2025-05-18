Даже не сыграет на клубном ЧМ: звезда Бенфики вскоре покинет команду

Аргентинский легионер "Бенфики" Анхель Ди Мария окончательно решил свое будущее. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Полузащитник покинет команду и получит статус свободного агента. Более того, сделает это быстрее, чем было предусмотрено в контракте.

Соответственно Ди Мария не примет участие в клубном Чемпионате мира, который запланирован в США с 15 июня по 13 июля этого года.

Анхель присоединился к “Бенфике” летом 2023 года на правах свободного агента. Это было его второе пришествие в клуб после 13 лет паузы. С 2007 по 2010 гг. он также играл за "орлов", после чего был продан в "Реал" за 33 млн евро.

Аналитический портал Transferamarkt оценивает 37-летнего футболиста в три миллиона евро.