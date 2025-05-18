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Спортинг назвал сумму, за которую отпустит свою главную звезду

Португалия

Вопрос только в том, куда он уйдёт

Спортинг назвал сумму, за которую отпустит свою главную звезду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шведский нападающий и, несомненно, один из лучших "страйкеров" Европы точно покинет "Спортинг" этим летом. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, плата уже согласована.

Пакет стоимостью около 65 миллионов евро может быть достаточным для получения "зеленого света" от португальского клуба. Именно такая договоренность была достигнута руководством команды с Виктором несколько месяцев назад.

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Переговоры с ведущими европейскими клубами продолжаются.

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Спортинг (Лиссабон) Фабрицио Романо Виктор Дьёкереш
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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