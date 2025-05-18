Португалия
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Спортинг назвал сумму, за которую отпустит свою главную звезду
Вопрос только в том, куда он уйдёт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шведский нападающий и, несомненно, один из лучших "страйкеров" Европы точно покинет "Спортинг" этим летом. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, плата уже согласована.
Пакет стоимостью около 65 миллионов евро может быть достаточным для получения "зеленого света" от португальского клуба. Именно такая договоренность была достигнута руководством команды с Виктором несколько месяцев назад.
Переговоры с ведущими европейскими клубами продолжаются.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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