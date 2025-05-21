  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Европейские гранды соревнуются за подписание одноклубника Трубина

В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Европейские гранды соревнуются за подписание одноклубника Трубина

Португалия

Дорогостоящий трансфер

Европейские гранды соревнуются за подписание одноклубника Трубина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Foot Mercato, защитник "Бенфики" Томаш Араужу попал в сферу интересов "Пари Сен-Жермен", "Челси" и "Ливерпуля".

Английские клубы ранее пытались подписать Дина Хейсена из "Борнмута", однако тот, в конце концов, присоединится к мадридскому "Реалу" после завершения сезона. Поэтому оба коллектива переключили внимание на Араужу. Однако приобрести защитника "Бенфики" будет непросто – его контракт действует до 2029 года, а сумма отступных составляет 80 миллионов евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Кроме интереса со стороны клубов АПЛ, защитником также интересуется "ПСЖ", ведь не исключено, что Маркиньос, самый опытный игрок нынешнего состава парижского клуба, покинет команду этим летом. В любом случае спортивный директор Луиш Кампуш планирует подписание центрального защитника, хотя и сам не имеет гарантий относительно своего будущего в клубе. "ПСЖ" еще не сделал официального предложения по Араужу, однако считает его одним из приоритетных вариантов.

В текущем сезоне Томаш Араужу провел 43 матча за "Бенфику" во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя ассистами.

По теме
yellow-arrow
Легенда Реала отказался возглавить португальский клуб
yellow-arrow
Реал приближается к подписанию еще одного защитника
yellow-arrow
По следам отца. Сын Роналду отметился первым дублем за молодёжную сборную Португалии. ВИДЕО
Бенфика (Лиссабон) Челси (Лондон) Ливерпуль Пари Сен-Жермен Томаш Араужу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости