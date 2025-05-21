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Европейские гранды соревнуются за подписание одноклубника Трубина
Дорогостоящий трансфер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Foot Mercato, защитник "Бенфики" Томаш Араужу попал в сферу интересов "Пари Сен-Жермен", "Челси" и "Ливерпуля".
Английские клубы ранее пытались подписать Дина Хейсена из "Борнмута", однако тот, в конце концов, присоединится к мадридскому "Реалу" после завершения сезона. Поэтому оба коллектива переключили внимание на Араужу. Однако приобрести защитника "Бенфики" будет непросто – его контракт действует до 2029 года, а сумма отступных составляет 80 миллионов евро.
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Кроме интереса со стороны клубов АПЛ, защитником также интересуется "ПСЖ", ведь не исключено, что Маркиньос, самый опытный игрок нынешнего состава парижского клуба, покинет команду этим летом. В любом случае спортивный директор Луиш Кампуш планирует подписание центрального защитника, хотя и сам не имеет гарантий относительно своего будущего в клубе. "ПСЖ" еще не сделал официального предложения по Араужу, однако считает его одним из приоритетных вариантов.
В текущем сезоне Томаш Араужу провел 43 матча за "Бенфику" во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя ассистами.
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