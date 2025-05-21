Легенда Реала отказался возглавить португальский клуб

Рауль Гонсалес Бланко продолжает развивать свой проект в "Реал Кастильи", несмотря на постоянные приглашения возглавить команды высшего уровня. Как сообщает издание Fichajes, бывший нападающий "Реала", который демонстрирует стабильный прогресс как тренер в клубной академии, снова оказался в центре внимания европейского тренерского рынка.

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В последнее время появилась информация об интересе к Раулю со стороны "Браги", которая осталась без главного тренера после ухода Карлуша Карвальяла. Португальский клуб рассматривает Рауля как одного из приоритетных кандидатов на роль наставника. Впрочем, окружение испанца дало четко понять, что сейчас такой переход не является актуальным вариантом.

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Это не первое предложение, от которого отказался Рауль. В последние недели он также сказал "нет" двум клубам из Германии. Наставник осторожно строит свою карьеру и считает, что еще не пришло время покидать "Реал", где он чувствует поддержку и доверие со стороны спортивного руководства.