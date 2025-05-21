Его самого это удивило. Роналду узнал свой биологический возраст

Нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду узнал свой биологический возраст.

Футболист, выполнял спонсорские контракты компании по продаже трекеров физической активности и устройств мониторинга. Основатель и гендиректор компании Уилл Ахмед поделился физиологическими данными, собранными устройствами во время испытаний на футболисте.

Выяснилось, что биологический возраст Роналду составляет 29 лет – на 11 лет моложе его настоящего возраста.

"Это значит, что я буду играть в футбол еще 10 лет", — в шутку добавил Роналду.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Роналду сыграл в 39-ти матчах "Аль-Насра", в которых забил 33 гола и сделал 4 голевые передачи.