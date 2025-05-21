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Его самого это удивило. Роналду узнал свой биологический возраст
Понимаем…
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду узнал свой биологический возраст.
Футболист, выполнял спонсорские контракты компании по продаже трекеров физической активности и устройств мониторинга. Основатель и гендиректор компании Уилл Ахмед поделился физиологическими данными, собранными устройствами во время испытаний на футболисте.
Выяснилось, что биологический возраст Роналду составляет 29 лет – на 11 лет моложе его настоящего возраста.
"Это значит, что я буду играть в футбол еще 10 лет", — в шутку добавил Роналду.
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В этом сезоне Роналду сыграл в 39-ти матчах "Аль-Насра", в которых забил 33 гола и сделал 4 голевые передачи.
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