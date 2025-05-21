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Его самого это удивило. Роналду узнал свой биологический возраст

Португалия

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Его самого это удивило. Роналду узнал свой биологический возраст

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду узнал свой биологический возраст.

Футболист, выполнял спонсорские контракты компании по продаже трекеров физической активности и устройств мониторинга. Основатель и гендиректор компании Уилл Ахмед поделился физиологическими данными, собранными устройствами во время испытаний на футболисте.

Выяснилось, что биологический возраст Роналду составляет 29 лет – на 11 лет моложе его настоящего возраста.

"Это значит, что я буду играть в футбол еще 10 лет", — в шутку добавил Роналду.

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В этом сезоне Роналду сыграл в 39-ти матчах "Аль-Насра", в которых забил 33 гола и сделал 4 голевые передачи.

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Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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