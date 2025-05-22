Известный европейский клуб хочет подписать молодого таланта, который играет в Саудовской Аравии.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, руководство "Порту" уже ведет переговоры с "Аль-Ахли" о трансфере Габри Вейги за сумму в размере 16-17 миллионов евро. На данный момент "драконы" продвигаются в переговорах с клубом и представителями 22-летнего футболиста.

Прошлым летом "Аль-Ахли" приобрел талантливого испанского полузащитника у "Сельты" за 30 миллионов евро.

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В этом сезоне Габри Вейга отметился 8 голами и 6 ассистами в 44 матчах за "Аль-Ахли" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллионов евро.