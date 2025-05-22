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Диспетчер Роналду. Брага продлила контракт со своим опытным хавбеком
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Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный португальский полузащитник Жоау Моутиньо подписал новый контракт с "Брагой".
Футболист продлил сотрудничество с клубом еще на один сезон - до лета 2026 года. Другие детали соглашения не разглашаются.
Жоау присоединился к "Браге" летом 2023 года как свободный агент. Моутиньо в этом сезоне за клуб сыграл 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
May 19, 2025
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Источник:Braga
Опубликовал: Екатерина Власова
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