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Битва за трофей. Сыграет ли Трубин в финале Кубка Португалии против Спортинга?

Португалия

Матч начнётся в 19:15 по киевскому времени

Битва за трофей. Сыграет ли Трубин в финале Кубка Португалии против Спортинга?

Фото - Бенфіка

Новина українською

В финале Кубка Португалии встретятся "Бенфика" и "Спортинг".

Анатолий Трубин не попал в стартовый состав. По информации португальских СМИ, вратарь остался на скамейке запасных.

Анатолий Трубин ни разу не играл в Кубке Португалии, но был в заявке. Всего на счету голкипера 47 сыгранных матчей, в которых пропущено 48 голов и 19 матчей без пропущенных мячей.

Матч начнётся в 19:15 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Кубок Португалии Анатолий Трубин
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Источник:
Benfica
Опубликовал: Владислав Прийменко
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