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Битва за трофей. Сыграет ли Трубин в финале Кубка Португалии против Спортинга?
Матч начнётся в 19:15 по киевскому времени
Фото - Бенфіка
В финале Кубка Португалии встретятся "Бенфика" и "Спортинг".
Анатолий Трубин не попал в стартовый состав. По информации португальских СМИ, вратарь остался на скамейке запасных.
???? O nosso ???????????????? para a final da #TaçadePortugal! #SLBSCP pic.twitter.com/ZGtxbLWans— SL Benfica (@SLBenfica) May 25, 2025
Анатолий Трубин ни разу не играл в Кубке Португалии, но был в заявке. Всего на счету голкипера 47 сыгранных матчей, в которых пропущено 48 голов и 19 матчей без пропущенных мячей.
Матч начнётся в 19:15 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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