Дубля не будет. Бенфика проиграла в финале кубка, хотя вела в счете до 90+11 минуты. У Трубина 1 трофей за 2 года

В решающей встрече Кубка Португалии "Бенфика" уступила в дерби. После перерыва "орлы" открыли счет и на 50-й минуте могли удваивать преимущество, но судья зафиксировал фол в атаке. "Зелено-белые" не только спаслись от поражения в компенсированное время, но еще и вырвали победу в овертайме – 3:1.

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Тринкау оформил гол+пас на 99-й и 120+1 минуте. Именно он не реализовал пенальти в финале Кубка лиги в январе, когда "Бенфика" завоевала трофей. Тогда Анатолий Трубин выполнил сейв.

Украинец так и не появлялся в турнире в этом розыгрыше. За 2 сезона Кубок лиги остается единственным трофеем Анатолия в Португалии. Добавим, что "орлы" не выигрывали кубок страны после 2017 года.