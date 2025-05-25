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Дубля не будет. Бенфика проиграла в финале кубка, хотя вела в счете до 90+11 минуты. У Трубина 1 трофей за 2 года

Португалия

Львы отобрали не только чемпионство, но и национальный кубок

Дубля не будет. Бенфика проиграла в финале кубка, хотя вела в счете до 90+11 минуты. У Трубина 1 трофей за 2 года

Фото з відкритих джерел

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В решающей встрече Кубка Португалии "Бенфика" уступила в дерби. После перерыва "орлы" открыли счет и на 50-й минуте могли удваивать преимущество, но судья зафиксировал фол в атаке. "Зелено-белые" не только спаслись от поражения в компенсированное время, но еще и вырвали победу в овертайме – 3:1.

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Тринкау оформил гол+пас на 99-й и 120+1 минуте. Именно он не реализовал пенальти в финале Кубка лиги в январе, когда "Бенфика" завоевала трофей. Тогда Анатолий Трубин выполнил сейв.

Украинец так и не появлялся в турнире в этом розыгрыше. За 2 сезона Кубок лиги остается единственным трофеем Анатолия в Португалии. Добавим, что "орлы" не выигрывали кубок страны после 2017 года.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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