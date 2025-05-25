Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубля не будет. Бенфика проиграла в финале кубка, хотя вела в счете до 90+11 минуты. У Трубина 1 трофей за 2 года
Львы отобрали не только чемпионство, но и национальный кубок
Фото з відкритих джерел
В решающей встрече Кубка Португалии "Бенфика" уступила в дерби. После перерыва "орлы" открыли счет и на 50-й минуте могли удваивать преимущество, но судья зафиксировал фол в атаке. "Зелено-белые" не только спаслись от поражения в компенсированное время, но еще и вырвали победу в овертайме – 3:1.
Тринкау оформил гол+пас на 99-й и 120+1 минуте. Именно он не реализовал пенальти в финале Кубка лиги в январе, когда "Бенфика" завоевала трофей. Тогда Анатолий Трубин выполнил сейв.
Украинец так и не появлялся в турнире в этом розыгрыше. За 2 сезона Кубок лиги остается единственным трофеем Анатолия в Португалии. Добавим, что "орлы" не выигрывали кубок страны после 2017 года.
Популярное сейчас
- УПЛ. 30 тур. Карпаты - Заря 1:3. Прискорбное самоубийство
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Шахтер договорился о контракте с новым главным тренером – Фабрицио Романо
- Битва за трофей. Сыграет ли Трубин в финале Кубка Португалии против Спортинга?
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства