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Спасение на 90+11 минуте. Бенфика - Спортинг 1:3 (д.в.). Видео голов и обзор матча

Португалия

Почти по сценарию финала Лиги чемпионов сезона 2013/14

Спасение на 90+11 минуте. Бенфика - Спортинг 1:3 (д.в.). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" упустила победу в битве со "Спортингом" за Кубок Португалии.

На 47-й минуте "орлы" вышли вперед, но позволили сопернику отыграться на 90+11 минуте, а затем пропустили по голу в овертаймах.

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин провел весь поединок в запасе.

Кубок Португалии. Финал, 25 мая

Оэйраш. "Насиональ ду Жамор"

"Бенфика" – "Спортинг" 1:3 (д.в.)

Голы: Кекчю, 47 – Дьекереш, 90+11 (пен), Хардер, 99, Тринкау, 120+1

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