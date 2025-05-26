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Спасение на 90+11 минуте. Бенфика - Спортинг 1:3 (д.в.). Видео голов и обзор матча
Почти по сценарию финала Лиги чемпионов сезона 2013/14
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" упустила победу в битве со "Спортингом" за Кубок Португалии.
На 47-й минуте "орлы" вышли вперед, но позволили сопернику отыграться на 90+11 минуте, а затем пропустили по голу в овертаймах.
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин провел весь поединок в запасе.
Кубок Португалии. Финал, 25 мая
Оэйраш. "Насиональ ду Жамор"
"Бенфика" – "Спортинг" 1:3 (д.в.)
Голы: Кекчю, 47 – Дьекереш, 90+11 (пен), Хардер, 99, Тринкау, 120+1
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