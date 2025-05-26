Спасение на 90+11 минуте. Бенфика - Спортинг 1:3 (д.в.). Видео голов и обзор матча

"Бенфика" упустила победу в битве со "Спортингом" за Кубок Португалии.

На 47-й минуте "орлы" вышли вперед, но позволили сопернику отыграться на 90+11 минуте, а затем пропустили по голу в овертаймах.

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин провел весь поединок в запасе.

Кубок Португалии. Финал, 25 мая

Оэйраш. "Насиональ ду Жамор"

"Бенфика" – "Спортинг" 1:3 (д.в.)

Голы: Кекчю, 47 – Дьекереш, 90+11 (пен), Хардер, 99, Тринкау, 120+1