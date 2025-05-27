Бенфика отказалась предоставить свой стадион для проведения матча сборной Португалии

"Бенфика" рискует столкнуться с серьезными санкциями в виде запрета на проведение матчей на своем домашнем стадионе "Эстадио да Луш" на срок от одного до трех месяцев. Об этом пишет Record.

Причиной стал отказ клуба предоставлять свою арену для матчей национальной сборной Португалии. Ранее "Бенфика" заявила, что не может это сделать из-за, по ее мнению, некачественного судейства в финале Кубка страны, где "орлы" уступили "Спортингу".

Однако, согласно регламенту, клубы не имеют права отказывать национальной сборной в проведении матчей без серьезных на то причин.

Федерация футбола Португалии считает причину, выдвинутую "Бенфикой", недостаточно весомой для подобного отказа.