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Бывший ассистент Гвардиолы в Манчестер Сити возглавил одного из лидеров чемпионата Португалии
Поднялся в карьере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший ассистент Гвардиолы в "Манчестер Сити" возглавил одного из лидеров чемпионата Португалии.
"Брага" назначила новым главным тренером клуба Карлоса Висенса. Контракт с испанским тренером подписан на три года.
O Futuro começa agora. ????— SC Braga (@SCBragaOficial) May 28, 2025
Bem-vindo, Mister! #PorMais | #CarlosVicens pic.twitter.com/obTpHW00Pw
Презентация нового тренера назначена на 16 июня.
Карлос Висенс работал с Пепом Гвардиолой c 1 июля 2021 года и провёл вместе со специалистом 238 матчей. Также Виценс был тренером молодёжной команды "горожан" с августа 2020 – июнь 2021 года.
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Напомним, что "Брага" по итогам чемпионата Португалии заняла 4-е место, набрав 66 баллов и попала в квалификацию Лиги Европы.
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