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Бывший ассистент Гвардиолы в Манчестер Сити возглавил одного из лидеров чемпионата Португалии

Португалия

Поднялся в карьере

Бывший ассистент Гвардиолы в Манчестер Сити возглавил одного из лидеров чемпионата Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший ассистент Гвардиолы в "Манчестер Сити" возглавил одного из лидеров чемпионата Португалии.

"Брага" назначила новым главным тренером клуба Карлоса Висенса. Контракт с испанским тренером подписан на три года.

Презентация нового тренера назначена на 16 июня.

Карлос Висенс работал с Пепом Гвардиолой c 1 июля 2021 года и провёл вместе со специалистом 238 матчей. Также Виценс был тренером молодёжной команды "горожан" с августа 2020 – июнь 2021 года.

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Напомним, что "Брага" по итогам чемпионата Португалии заняла 4-е место, набрав 66 баллов и попала в квалификацию Лиги Европы.

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Источник:
SC Braga
Опубликовал: Владислав Прийменко
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