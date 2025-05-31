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Бенфика заинтересована в сохранении ныне травмированного игрока
Руководство выдает авансы
SL Benfica
Португальский когда-то перспективный футболист Ренату Санчеш может остаться в "Бенфике", несмотря на отсутствие на поле в большинстве матчей сезона.
В кампании 2024/25 он сыграл всего 18 матчей (467 минут на поле), но показал, что является ценным игроком для тренерского штаба "орлов". Решение ещё не принято, но отмечается, что руководство клуба попытается договориться с "ПСЖ", с которым у Рената контракт до июня 2027 года.
Новая аренда может быть решением, но нужно будет достичь окончательных договоренностей между "Бенфикой", "ПСЖ" и Ренату Санчешем о зарплате полузащитника.
Ренату Санчеш предстоит сыграть на клубном чемпионате мира за "Бенфику", и выступление игрока на соревнованиях, которые будут проходить в США с 14 июня по 13 июля, также поможет португальскому и французскому клубам определиться с лучшим вариантом.
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