Бенфика заинтересована в сохранении ныне травмированного игрока

Португальский когда-то перспективный футболист Ренату Санчеш может остаться в "Бенфике", несмотря на отсутствие на поле в большинстве матчей сезона.

В кампании 2024/25 он сыграл всего 18 матчей (467 минут на поле), но показал, что является ценным игроком для тренерского штаба "орлов". Решение ещё не принято, но отмечается, что руководство клуба попытается договориться с "ПСЖ", с которым у Рената контракт до июня 2027 года.

Новая аренда может быть решением, но нужно будет достичь окончательных договоренностей между "Бенфикой", "ПСЖ" и Ренату Санчешем о зарплате полузащитника.

Ренату Санчеш предстоит сыграть на клубном чемпионате мира за "Бенфику", и выступление игрока на соревнованиях, которые будут проходить в США с 14 июня по 13 июля, также поможет португальскому и французскому клубам определиться с лучшим вариантом.