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Клуб Трубина хочет арендовать полузащитника у чемпиона Бундеслиги

Португалия

В Мюнхене он не являеться первым выбором на этой позиции

Клуб Трубина хочет арендовать полузащитника у чемпиона Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бенфика" хочет арендовать Жоау Палинью на сезон 2025/26.

Португальский опорный полузащитник не впечатлил Венсана Компани, и в этом сезоне провёл на поле всего 22% игрового времени, а в основе ещё меньше – 18%. Причиной тому стали многие аспекты, в том числе и повреждения.

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Минувшим летом Палинья перешёл в "Баварию" из английского "Фулхэма" за 51 миллион евро. В настоящее время его цена, по данным портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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