Клуб Трубина хочет арендовать полузащитника у чемпиона Бундеслиги

"Бенфика" хочет арендовать Жоау Палинью на сезон 2025/26.

Португальский опорный полузащитник не впечатлил Венсана Компани, и в этом сезоне провёл на поле всего 22% игрового времени, а в основе ещё меньше – 18%. Причиной тому стали многие аспекты, в том числе и повреждения.

Минувшим летом Палинья перешёл в "Баварию" из английского "Фулхэма" за 51 миллион евро. В настоящее время его цена, по данным портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.