Португалия
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Клуб Трубина хочет арендовать полузащитника у чемпиона Бундеслиги
В Мюнхене он не являеться первым выбором на этой позиции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" хочет арендовать Жоау Палинью на сезон 2025/26.
Португальский опорный полузащитник не впечатлил Венсана Компани, и в этом сезоне провёл на поле всего 22% игрового времени, а в основе ещё меньше – 18%. Причиной тому стали многие аспекты, в том числе и повреждения.
Минувшим летом Палинья перешёл в "Баварию" из английского "Фулхэма" за 51 миллион евро. В настоящее время его цена, по данным портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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