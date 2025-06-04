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Возвращение в Европу. 23-летний полузащитник Аль-Ахли близок переходу в Порту

Португалия
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Уехал, заработал, вернулся

Возвращение в Европу. 23-летний полузащитник Аль-Ахли близок переходу в Порту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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23-х летний полузащитник "Аль-Ахли" близок переходу в "Порту".

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, португальский клуб заключил сделку с Габри Вейгой. Стоимость игрока составит 15 млн евро.

"Медицинские тесты назначены, президент Виллаш-Боаш заключил сделку, и теперь все сделано", - сообщил Романо.

В сезоне 2023/24 Вейга перешёл из "Сельты" в "Аль-Ахли". Трансфер обошёлся в 30 млн евро.

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За саудовский клуб испанский футболист сыграл 66 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 10-ю голевыми передачами.

TransferMarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.

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Порту Аль-Ахли (Джидда) Габри Вейга
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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