Возвращение в Европу. 23-летний полузащитник Аль-Ахли близок переходу в Порту

23-х летний полузащитник "Аль-Ахли" близок переходу в "Порту".

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, португальский клуб заключил сделку с Габри Вейгой. Стоимость игрока составит 15 млн евро.

"Медицинские тесты назначены, президент Виллаш-Боаш заключил сделку, и теперь все сделано", - сообщил Романо.

В сезоне 2023/24 Вейга перешёл из "Сельты" в "Аль-Ахли". Трансфер обошёлся в 30 млн евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За саудовский клуб испанский футболист сыграл 66 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 10-ю голевыми передачами.

TransferMarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.