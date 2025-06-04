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Возвращение в Европу. 23-летний полузащитник Аль-Ахли близок переходу в Порту
Уехал, заработал, вернулся
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
23-х летний полузащитник "Аль-Ахли" близок переходу в "Порту".
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, португальский клуб заключил сделку с Габри Вейгой. Стоимость игрока составит 15 млн евро.
"Медицинские тесты назначены, президент Виллаш-Боаш заключил сделку, и теперь все сделано", - сообщил Романо.
В сезоне 2023/24 Вейга перешёл из "Сельты" в "Аль-Ахли". Трансфер обошёлся в 30 млн евро.
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За саудовский клуб испанский футболист сыграл 66 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 10-ю голевыми передачами.
TransferMarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.
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