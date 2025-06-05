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Тренер сборной Португалии назвал имя игрока, заслуживающего Золотой мяч
Важно то, что Витинья сделал в этом сезоне (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес уверен, что его подопечный Витинья, полузащитник "ПСЖ", является достойным претендентом на "Золотой мяч" в 2025 году.
"Важно то, что Витинья сделал в этом сезоне. На мой взгляд – он без всяких сомнений заслуживает эту награду. Это игрок, который сыграл ключевую роль во всех победах "ПСЖ". Я считаю, что благодаря своему стилю игры и эффективности Витинья заслуживает получить "Золотой мяч", – сказал Мартинес.
Напомним, Витинья в текущем сезоне одержал победу в Лиге чемпионов вместе с "ПСЖ". Всего в кампании 2024/25 на счету португальца 7 голов и 3 ассиста в 52 матчах.
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