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Форварда Бенфики приобретет участник Клубного чемпионата мира

Португалия

Возвращается на родину

Форварда Бенфики приобретет участник Клубного чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Wolfgang Rattay/Pool

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Бразильский нападающий португальской "Бенфики" Артур Кабраль может перейти в "Ботафого".

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже на стадии согласования документов и продажи на сумму 15 миллионов евро, плюс 10% от возможной будущей перепродажи игрока.

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"Ботафого" хотел бы, чтобы игрок немедленно переехал в США, чтобы помочь клубу удачно выступить на клубном чемпионате мира ФИФА.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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