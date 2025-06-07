Португалия
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Форварда Бенфики приобретет участник Клубного чемпионата мира
Возвращается на родину
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Wolfgang Rattay/Pool
Бразильский нападающий португальской "Бенфики" Артур Кабраль может перейти в "Ботафого".
Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже на стадии согласования документов и продажи на сумму 15 миллионов евро, плюс 10% от возможной будущей перепродажи игрока.
"Ботафого" хотел бы, чтобы игрок немедленно переехал в США, чтобы помочь клубу удачно выступить на клубном чемпионате мира ФИФА.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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