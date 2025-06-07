Форварда Бенфики приобретет участник Клубного чемпионата мира

Бразильский нападающий португальской "Бенфики" Артур Кабраль может перейти в "Ботафого".

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже на стадии согласования документов и продажи на сумму 15 миллионов евро, плюс 10% от возможной будущей перепродажи игрока.

"Ботафого" хотел бы, чтобы игрок немедленно переехал в США, чтобы помочь клубу удачно выступить на клубном чемпионате мира ФИФА.