Роналду: У меня осталось немного лет для игры

Криштиану Роналду после победного полуфинального матча Лиги наций против сборной Германии, в котором он смог отличиться победным забитым мячом, поделился мыслями о предстоящем окончании карьеры и когда это произойдет.

"Мое мышление состоит в том, чтобы жить изо дня в день. У меня осталось немного лет игры... но я наслаждаюсь моментом. Нет ни одного определенного дня для моего завершения карьеры. Я чувствую себя счастливым, я здесь, чтобы наслаждаться и продолжать играть, пока не настанет день, когда мне предстоит это сделать".

У одного из лучших игроков мира за всю историю 220 матчей за национальную сборную и 137 голов.