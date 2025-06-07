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Роналду: У меня осталось немного лет для игры
Хочется ещё наслаждаться игрой великого португальца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду после победного полуфинального матча Лиги наций против сборной Германии, в котором он смог отличиться победным забитым мячом, поделился мыслями о предстоящем окончании карьеры и когда это произойдет.
"Мое мышление состоит в том, чтобы жить изо дня в день. У меня осталось немного лет игры... но я наслаждаюсь моментом. Нет ни одного определенного дня для моего завершения карьеры. Я чувствую себя счастливым, я здесь, чтобы наслаждаться и продолжать играть, пока не настанет день, когда мне предстоит это сделать".
У одного из лучших игроков мира за всю историю 220 матчей за национальную сборную и 137 голов.
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