От рекорда к рекорду. Как Криштиану Роналду переписывает законы долголетия

Насколько долголетие Криштиану Роналду поражает? Хотя бы настолько, что за свою карьеру он успел поиграть как против Паоло Мальдини, так и против Ламина Ямаля.

Cristiano Ronaldo has now played against Paolo Maldini (born 1968) and Lamine Yamal (born 2007) ???? pic.twitter.com/5bNECvMXFr — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 9, 2025

И продолжает забивать. Бьет и без того невероятные рекорды и не показывает никаких признаков замедления.

В этом году исполнилось 23 года непрерывных выступлений Роналду за сборную Португалии. Он дебютировал в 2003-м – и с тех пор остается активным игроком команды, не пропустив ни одного календарного года.

134 победы за Португалию – это рекорд по количеству триумфов в составе национальной сборной. В ноябре прошлого года Роналду обошел Серхио Рамоса (131 победа в составе сборной Испании).

Роналду – единственный игрок, принявший участие в шести чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024).

И хотя на Евро-2024 он не забил ни одного гола, его 14 голов оставляют его лучшим бомбардиром в истории турнира. Как и никто не может сравниться с его 30 матчами на Евро.

На чемпионатах мира у Роналду также есть рекорды. Он забивал на каждом из пяти турниров. Месси, Пеле, Клозе и Уве Зеелер забивали всего на четырех. Роналду планирует играть дальше, даже на пятом десятке лет - значит, эта серия еще не завершена.

Криштиану Роналду - единственный игрок, который забивал 200-м разным соперникам (учитывая сборные и клубы). Он достиг этой отметки в матче против "Аль-Кадисии" в Саудовской лиге в ноябре 2023 года.

Он также единственный, кто становился лучшим бомбардиром в четырех разных лигах:

Премьер-лига ("Манчестер Юнайтед", 2007/08 - 31 гол);

Ла Лига ("Реал Мадрид", 2010/11 - 40 голов, 2013/14 - 31 гол, 2014/15 - 48 голов);

Серия А ("Ювентус", 202/21 - 29 голов);

Саудовская лига ("Ан-Наср", 2023/24 - 35 голов, 2024/25 - 25 голов).

Криштиану Роналду - первый и пока единственный футболист с 800+ голами за клубы:

5 - "Спортинг";

145 - "Манчестер Юнайтед";

450 - "Реал Мадрид";

101 - "Ювентус";

99 - "Ан-Наср".

И тоже Роналду:

лучший бомбардир Лиги чемпионов всех времен (140 голов);

лидер по ассистам (41) и количеству матчей (183) в Лиге чемпионов;

рекордсмен по голам в финалах Лиги чемпионов (4).

Он первый, кто забил 50+ голов в Серии А, Ла Лиге и Премьер-лиге. За три года в "Ювентусе" он забивал на всех 18 стадионах, где играл.

После гола в полуфинале Лиги наций против Нидерландов он стал единственным 40-летним игроком, забивавшим в этом турнире за его недолгую историю. В финале против Испании он снова отличился, и довел свой общий счет до рекордных 138 голов за сборную в 221 матче.

В Лиге наций Роналду стал вторым лучшим бомбардиром (8 голов в 9 матчах), уступив лишь шведу Виктору Дьекерешу.

Какие рекорды еще ждут португальца?

Да хотя бы сам факт участия в ЧМ-2026, который станет для него шестым в карьере. До турнира остался год, но Роналду не собирается останавливаться и, похоже, остается частью планов Роберто Мартинеса.

Но здесь к нему может присоединиться и Лео Месси, в 37 лет продолжающий выступать за сборную Аргентины. И если Месси свой чемпионат мира уже выиграл (в Катаре), то для Роналду трофей пока остается недостижимым.

Как бы там ни было, многих интересует другое: забьет ли Криштиану Роналду 1000 голов за карьеру?

Пеле и Ромарио говорили, что забивали по 1000 голов, но не уточнили, что считали вместе с голами в неофициальных матчах. Следовательно, "тысячная" высота остается непокоренной.

Пока Роналду имеет 938 голов за клубы и сборную. Его главный конкурент – Лео Месси – имеет 865 голов. Чтобы достичь 1000, Роналду нужно забить еще 62 гола.

С нынешней производительностью на это может потребоваться около полутора лет. В прошлом сезоне португалец забил 35 голов за "Ан-Наср" и 8 – за сборную Португалии. Если он удержит темп, то приблизится к 1000 головам как раз к старту ЧМ-2026 (11 июня).

Остается вопрос: где Роналду будет забивать эти голы?

Его контракт с "Ан-Наср" истекает в июне, и ходили слухи, что он может перейти в клуб, который примет участие в Клубном чемпионате мира. Даже президент ФИФА Джанни Инфантино говорил, что какие-то переговоры по этому поводу идут.

Однако после победы в Лиге наций Роналду положил конец спекуляциям и заявил, что его будущее "практически не изменится". На вопрос, останется ли он в Ан-Насре, Роналду ответил: "Да".

Хотя раньше португалец писал загадочные сообщения в соцсетях: "Этот раздел закрыт. История еще пишется. Спасибо всем". И какие-то движения, очевидно, были - вряд ли Инфантино просто так выходил бы и рассказывал о переговорах.

Во всяком случае, теперь уже окончательно ясно, что Роналду на турнире не будет: "Невозможно быть везде".

Летом следующего года Криштиану Роналду исполнится 41 год. Многие молодые футболисты поражены его долголетием и не скрывают своего восторга.

Нуну Мендеш, ставший лучшим игроком финала Лиги наций против Испании, тоже называет Роналду "примером для подражания": "Он нам очень помогает. У него ментальность победителя. Он - образец для всех нас. Мы счастливы, что он с нами".

А кто-то думал, что в Саудовской Аравии он будет просто доигрывать свое время.

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