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Президент Спортинга опроверг наличие джентельменского соглашения о продаже звездного форварда

Португалия

Нападающий этим летом не покинет команду за 70 миллионов евро, как писали в СМИ

Президент Спортинга опроверг наличие джентельменского соглашения о продаже звездного форварда

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент лиссабонского "Спортинга" Фредерику Варандаш отрицает, что между клубом и Виктором Дьёкерешем существует джентельменское соглашение о его продаже этим летом.

"Я вижу очень много лжи в СМИ. Это началось в прошлом году, когда мы выиграли чемпионат Португалии. Мы знали, что Дьёкереш останется в команде, потому что не было ни одного предложения. Его агент говорил с нами, а во время одной встречи он хотел договориться о том, что "Спортинг" не будет требовать от заинтересованных клубов уплаты полной суммы отступных, которая прописана в его контракте. Я сказал, что не буду требовать 100 миллионов евро, и с тех пор мы не разговаривали. А теперь я вижу, как его агент шантажирует клуб через прессу, поэтому я хочу заявить, что мы не отпустим Дьёкереша просто так. Мы не примем предложение в 70 миллионов от любого клуба, как об этом пишут в СМИ".

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Напомним, что ранее появлялась информация о том, что в трансфере Виктора Дьёкереша этим летом очень заинтересован лондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

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Спортинг (Лиссабон) Виктор Дьёкереш
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Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Журба
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