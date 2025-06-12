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Новый тренер знаком с игроком. Вице-чемпион Нидерландов близок к первому трансферу
В аренду, но всё же
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-чемпион Нидерландов близок к первому трансферу.
Сообщается, что "Аякс" возлагает большие надежды на переход вратаря "Ливерпуля" Витезслава Яроша на правах аренды. Новый тренер нидерландского клуба Джон Хейтинга работал с Ярошем во время пребывания в английском клубе.
В прошлом сезоне Ярош сыграл за "Ливерпуль" в матче Кубка Лиги против "Брайтона" и выходил на 11 минут в матче АПЛ против "Кристал Пэлас", когда Алиссон получил повреждение.
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Вратарь в последний раз выступал на правах аренды за австрийский "Штурм" в сезоне 2023/24.
Напомним, что "Аякс" по итогам сезона 2024/25 занял второе место в Эредивизи, набрав 78 баллов.
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