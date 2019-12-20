Официально: Хацкевич и Шацких - в российском Роторе

Российский спортивный клуб "Ротор" возглавил белорусский специалист Александр Хацкевич, который до августа 2019 был главным тренером вице-чемпиона Украины - киевского "Динамо".

О сроке действия контракта сайт "Ротора" почему-то ничего не сообщает, хотя накануне в СМИ говорилось о 2021.

Помощником Хацкевича в должности старшего тренера будет Максим Шацких, который до недавнего времени работал его ассистентом в киевском "Динамо".

Исполнять обязанности новый тренерский штаб начнет с 12 января, когда начнутся сборы "Ротора" в Турции.