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Официально: Хацкевич и Шацких - в российском Роторе

Россия
(6 голосов)

Из УПЛ - в "первую лигу" России

Официально: Хацкевич и Шацких - в российском Роторе
Новина українською

Российский спортивный клуб "Ротор" возглавил белорусский специалист Александр Хацкевич, который до августа 2019 был главным тренером вице-чемпиона Украины - киевского "Динамо".

О сроке действия контракта сайт "Ротора" почему-то ничего не сообщает, хотя накануне в СМИ говорилось о 2021.

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Помощником Хацкевича в должности старшего тренера будет Максим Шацких, который до недавнего времени работал его ассистентом в киевском "Динамо".

Исполнять обязанности новый тренерский штаб начнет с 12 января, когда начнутся сборы "Ротора" в Турции.

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В статье: Максим Шацких Александр Хацкевич Ротор Ротор (Волгоград)
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(6 голосов)
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Комментарии (10)
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
20.12.2019 в 13:34
Зрада,зрадная!
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+2
-3
Algrab (Костопiль)
20.12.2019 в 13:49
не гавкай,сєпар.
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+1
0
Evgenariys (Чернигов)
20.12.2019 в 12:53
здесь вопрос не в том, что они на россию поехали работать, узбеку и белоруссу пофигу на Украину, вопрос в том, что такие сильные специалисты в Динамо делали столько времени?
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+3
-1
pogora04 (Александрия )
20.12.2019 в 12:44
И никого не удивляет такой уровень тренеров ДК. Не завершили карьеру тренеров и на том спасибо))
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+3
0
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таврия19752009 (симферополь)
20.12.2019 в 12:44
Страшно подумать если это были бывшие игроки Шахтера сколько бы тут патриотов с Динамо набежало бы )
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+4
-3
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Your Friend (Львів)
20.12.2019 в 12:43
От і вилізла справжня сутність голодаючих заробітчан.
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+4
-1
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
20.12.2019 в 13:35
Тебе кто-то,что-то должен?Дождись уже весны,на клубнику в Польшу!
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+1
-3
Algrab (Костопiль)
20.12.2019 в 13:48
Закрийся,ватна морда.
+1
0
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RockNRoLLa (IF)
20.12.2019 в 12:30
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+1
-2
Vantala (Kharkiv)
20.12.2019 в 12:22
Нормальный уровень для физрука.
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+2
-1

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