Российский игрок опозорился, поздравив свою сборную по хоккею с победой на МЧМ-2011

Канал "Матч ТВ" вчера показывал финал Канада – Россия, который состоялся в 2011 году (3:5). В это же время "Первый канал" демонстрировал прямую трансляцию финального матча, в котором Россия проиграла канадцам со счетом 3:4.

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С помощью Instagram Stories экс-полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов поздравил свою сборную: "Пацаны, красавцы. С победой".

Позже футболист, который сейчас находится без клуба, объяснил, почему опубликовал такую Story: "Этот неловкий момент, когда переиграл в Элиас и одним из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сторис и поздравить с победой. Жаль, что наши парни не повторили успех".