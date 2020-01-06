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Российский игрок опозорился, поздравив свою сборную по хоккею с победой на МЧМ-2011

Россия
(2 голосов)

И также глупо оправдался

Российский игрок опозорился, поздравив свою сборную по хоккею с победой на МЧМ-2011
Новина українською

Канал "Матч ТВ" вчера показывал финал Канада – Россия, который состоялся в 2011 году (3:5). В это же время "Первый канал" демонстрировал прямую трансляцию финального матча, в котором Россия проиграла канадцам со счетом 3:4.

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С помощью Instagram Stories экс-полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов поздравил свою сборную: "Пацаны, красавцы. С победой".

Позже футболист, который сейчас находится без клуба, объяснил, почему опубликовал такую Story: "Этот неловкий момент, когда переиграл в Элиас и одним из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сторис и поздравить с победой. Жаль, что наши парни не повторили успех".

Российский игрок опозорился, поздравив свою сборную по хоккею с победой на МЧМ-2011 - изображение 1

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В статье: Россия Дмитрий Тарасов хоккей
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
06.01.2020 в 10:57
Северная Корея:)))
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.01.2020 в 09:28
Я был на этом матче! После победы Канады над Финляндией, мне позвонили друзья из Чехии и сообщили, что есть билет! Кстати, я сейчас не в Канаде, а в Европе. Перелет в Чехию два часа. Незабываемый матч! Рад за братьев канадцев! Кстати, из-за срочного перелета в Чехию, я не смотрел матч Барсы и Эспаньола. Поэтому и не было комментария после матча. Что касается трансляции этого матча на рос. тв , то Дмитрий Тарасов не один, кто попал в такую ситуацию. Дело в том, что весь этот ЧМ транслировался на МАТЧ ТВ. И финал должен был быть там же. Но путинский режим, предполагая, что после того, как в группе русские разгромили канадцев 6-0, вопрос о золотых медалях уже решен, нужно срочно, за счёт этой "победы" возвеличивать правильность политики кремля на всю страну, и перенесли срочно и вне графика трансляций, этот матч на первую кнопку страны. А по матч ТВ показали финал 2011 года.
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simargl (Чернигов)
06.01.2020 в 09:14
В алкопраздники и не такое бывает у спортсменов за поребриком ))))
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