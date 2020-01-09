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Скандальный арбитр Кашшаи возглавил департамент судейства Российского футбольного союза

Россия
(1 голосов)

Украинские болельщики его помнят

Скандальный арбитр Кашшаи возглавил департамент судейства Российского футбольного союза
UA-Футбол
Новина українською

Российский футбольный союз объявил о назначении Виктора Кашшаи новой главой департамента судейства.

Кашшаи стал арбитром ФИФА в 2003 году, вошел в категорию элитных рефери УЕФА. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а также на ЕВРО-2012 в Польше и Украине.

На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине судил финальную встречу. Совсем недавно он завершил судейскую карьеру.

Украинские болельщики хорошо знакомы с венгерским арбитром - на Евро-2012 он не засчитал гол Марко Девича в ворота Англии. Спустя несколько лет он назначил пенальти в ворота "Шахтера", когда Рахим Стерлинг зацепился об газон.

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В статье: Виктор Кашшаи
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
09.01.2020 в 18:59
Так им и надо))
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+3
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.01.2020 в 18:48
росия коррумпированная страна, Кашшаи - коррумпированный арбитр. Ничего удивительного. Они нашли друг друга.
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+2
0

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