Скандальный арбитр Кашшаи возглавил департамент судейства Российского футбольного союза

Российский футбольный союз объявил о назначении Виктора Кашшаи новой главой департамента судейства.

Кашшаи стал арбитром ФИФА в 2003 году, вошел в категорию элитных рефери УЕФА. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а также на ЕВРО-2012 в Польше и Украине.

На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине судил финальную встречу. Совсем недавно он завершил судейскую карьеру.

Украинские болельщики хорошо знакомы с венгерским арбитром - на Евро-2012 он не засчитал гол Марко Девича в ворота Англии. Спустя несколько лет он назначил пенальти в ворота "Шахтера", когда Рахим Стерлинг зацепился об газон.