Хацкевич признан лучшим тренером тура в российской ФНЛ

Белорусский наставник "Ротора" Александр Хацкевич признан лучшим тренером 27-го тура ФНЛ.

Под руководством Хацкевича "Ротор" на выезде обыграл "Шинник" со счетом 1:0 и поднялся на первую строчку в турнирной таблице с 56-ю очками в активе.

Напомним, что Хацкевич возглавляет "Ротор" с 20-го декабря 2019-го года. С 2017-го по 2019-й годы специалист работал главным тренером киевского "Динамо".