  1. UA-Футбол ⚽
  2. Россия
  3. Хацкевич признан лучшим тренером тура в российской ФНЛ
В тренде
Россия
Россия

Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хацкевич признан лучшим тренером тура в российской ФНЛ

Россия
(3 голосов)

По итогам тура Ротор вернул себе первую позицию в турнирной таблице

Хацкевич признан лучшим тренером тура в российской ФНЛ
Новина українською

Белорусский наставник "Ротора" Александр Хацкевич признан лучшим тренером 27-го тура ФНЛ.

Под руководством Хацкевича "Ротор" на выезде обыграл "Шинник" со счетом 1:0 и поднялся на первую строчку в турнирной таблице с 56-ю очками в активе.

Напомним, что Хацкевич возглавляет "Ротор" с 20-го декабря 2019-го года. С 2017-го по 2019-й годы специалист работал главным тренером киевского "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Хацкевич Ротор (Волгоград)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФНЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djibouti (Djibouti)
18.03.2020 в 17:12
Случайность
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...