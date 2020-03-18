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Хацкевич признан лучшим тренером тура в российской ФНЛ
По итогам тура Ротор вернул себе первую позицию в турнирной таблице
Белорусский наставник "Ротора" Александр Хацкевич признан лучшим тренером 27-го тура ФНЛ.
Под руководством Хацкевича "Ротор" на выезде обыграл "Шинник" со счетом 1:0 и поднялся на первую строчку в турнирной таблице с 56-ю очками в активе.
Напомним, что Хацкевич возглавляет "Ротор" с 20-го декабря 2019-го года. С 2017-го по 2019-й годы специалист работал главным тренером киевского "Динамо".
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Источник:ФНЛ
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