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Хацкевич: Завидую, что в Беларуси сейчас играют в футбол

Россия
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Хацкевич: Завидую, что в Беларуси сейчас играют в футбол
Новина українською

Белорусский специалист Александр Хацкевич, который работает с российским "Ротором" из ФНЛ, прокомментировал решение белорусских властей не приостанавливать чемпионат страны по футболу, несмотря на пандемию коронавируса.

"Честно сказать, завидую, что они играют, но сейчас такое время, когда важнее здоровье.

Не знаю, как долго он будет продолжаться, но я с интересом слежу за ним. Тем более картинка идет на многие страны.

Возможно, кто-то даже и не знал, что и в Беларуси тоже есть футбол. Дай бог, чтобы все были живы и здоровы", — приводит слова Хацкевича "Р-Спорт".

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В статье: Александр Хацкевич Ротор (Волгоград) коронавирус
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