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Юрий Семин покинул Локомотив

Россия
(1 голосов)

Экс-наставник "Динамо" останется без работы

Юрий Семин покинул Локомотив
UA-Футбол
Новина українською

Юрий Семин, который последние четыре года работал с "Локомотивом", покинет клуб этим летом. Его контракт заканчивается 31-го мая.

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За это время он завоевал с командой четыре трофея, в том числе золотые медали чемпионата сезона 2017/18.

Украинским болельщикам Семин хорошо знакомый своей работой с киевским "Динамо", с которым он выигрывал УПЛ и выходил в полуфинал кубка УЕФА.

Отметим, что место Семина в "Локомотиве" займет серб Марко Николич.

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В статье: Юрий Семин Локомотив (Москва)
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