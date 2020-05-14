Юрий Семин покинул Локомотив

Юрий Семин, который последние четыре года работал с "Локомотивом", покинет клуб этим летом. Его контракт заканчивается 31-го мая.

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За это время он завоевал с командой четыре трофея, в том числе золотые медали чемпионата сезона 2017/18.

Украинским болельщикам Семин хорошо знакомый своей работой с киевским "Динамо", с которым он выигрывал УПЛ и выходил в полуфинал кубка УЕФА.

Выражаем огромную благодарность и признательность Юрию Сёмину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта. С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Палыч навсегда останется в сердцах всех болельщиков!#СпасибоПалыч pic.twitter.com/82iyk5qqUw — «Локомотив» #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 14, 2020

Отметим, что место Семина в "Локомотиве" займет серб Марко Николич.