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Юрий Семин покинул Локомотив
Экс-наставник "Динамо" останется без работы
Юрий Семин, который последние четыре года работал с "Локомотивом", покинет клуб этим летом. Его контракт заканчивается 31-го мая.
За это время он завоевал с командой четыре трофея, в том числе золотые медали чемпионата сезона 2017/18.
Украинским болельщикам Семин хорошо знакомый своей работой с киевским "Динамо", с которым он выигрывал УПЛ и выходил в полуфинал кубка УЕФА.
Выражаем огромную благодарность и признательность Юрию Сёмину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта. С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Палыч навсегда останется в сердцах всех болельщиков!#СпасибоПалыч pic.twitter.com/82iyk5qqUw— «Локомотив» #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 14, 2020
Отметим, что место Семина в "Локомотиве" займет серб Марко Николич.