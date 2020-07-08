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Луческу: Если бы у меня в Зените был Ракицкий, то все могло сложиться по-другому

Россия
(2 голосов)

Тренер прокомментировал чемпионство Зенита

Луческу: Если бы у меня в Зените был Ракицкий, то все могло сложиться по-другому
Новина українською

Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал чемпионство питерцев в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

"Семак – отличный тренер. Он проделал огромную работу, создавая нужную атмосферу внутри команды. Поверьте мне, это очень сложно.

Конечно, ему помогло то, что у клуба была возможность усилить состав и приобрести необходимых игроков. "Зенит" брал тех, кто нужен.

Если бы в мой сезон у "Зенита" был хотя бы Ракицкий, то все могло сложиться по-другому. Но я должен был играть с Кришито в центре обороны", - сказал Луческу.

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Напомним, что в сезоне 2016/2017 "Зенит" под руководством Луческу занял третье место в РПЛ.

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В статье: Ярослав Ракицкий Мирча Луческу Сергей Семак Доменико Кришито Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (3)
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maks1923 (Ирпень)
08.07.2020 в 23:42
Не плачь цыган,там и без него состав был нормальный.
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0
0
vlotko (Броди)
08.07.2020 в 22:53
" А мне всегда чегото не хватает - зимой и летом...... "
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
08.07.2020 в 22:47
Луческу: если бы у меня в зените был Месси, то мы стали бы чемпионами
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+1
0


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