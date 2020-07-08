Луческу: Если бы у меня в Зените был Ракицкий, то все могло сложиться по-другому

Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал чемпионство питерцев в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

"Семак – отличный тренер. Он проделал огромную работу, создавая нужную атмосферу внутри команды. Поверьте мне, это очень сложно.

Конечно, ему помогло то, что у клуба была возможность усилить состав и приобрести необходимых игроков. "Зенит" брал тех, кто нужен.

Если бы в мой сезон у "Зенита" был хотя бы Ракицкий, то все могло сложиться по-другому. Но я должен был играть с Кришито в центре обороны", - сказал Луческу.

Напомним, что в сезоне 2016/2017 "Зенит" под руководством Луческу занял третье место в РПЛ.