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Экс-футболист Карпат может оказаться в ЦСКА

Россия
(1 голосов)

Где он только не играл

Экс-футболист Карпат может оказаться в ЦСКА
UA-Футбол
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Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль может оказаться в московском "ЦСКА".

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Российский клуб готов подписать с игроком полноценный контракт. Сейчас футболист оценивается порталом Transfermarkt в 2,7 миллиона евро. В прошедшем сезоне отметился тремя голами в десяти матчах за "Ривер Плейт".

Украинский зритель хорошо помнит Хорхе - в свое время он успел поиграть за "Карпаты". За львовский клуб он забил шесть голов и отдал пять голевых в 41-м матче.

Наиболее удобный способ следить за всеми переходами и слухами - перейти в трансферный центр от UA-Футбол.

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В статье: ЦСКА (Москва) Хорхе Карраскаль Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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Источник:
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Комментарии (1)
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armik (Киев)
24.07.2020 в 20:49
За два сезона выпускали это дарование на поле аж 10 раз и забил он 2, а не 3 мяча. Это бревно ЦСКА явно и нахрен не нужно, а рекламирует его тупорылый Смалийчук, который надеется выручить на его продаже хоть пять копеек.
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