Экс-футболист Карпат может оказаться в ЦСКА

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль может оказаться в московском "ЦСКА".

Российский клуб готов подписать с игроком полноценный контракт. Сейчас футболист оценивается порталом Transfermarkt в 2,7 миллиона евро. В прошедшем сезоне отметился тремя голами в десяти матчах за "Ривер Плейт".

Украинский зритель хорошо помнит Хорхе - в свое время он успел поиграть за "Карпаты". За львовский клуб он забил шесть голов и отдал пять голевых в 41-м матче.

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