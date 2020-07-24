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Экс-футболист Карпат может оказаться в ЦСКА
Где он только не играл
Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль может оказаться в московском "ЦСКА".
Российский клуб готов подписать с игроком полноценный контракт. Сейчас футболист оценивается порталом Transfermarkt в 2,7 миллиона евро. В прошедшем сезоне отметился тремя голами в десяти матчах за "Ривер Плейт".
Украинский зритель хорошо помнит Хорхе - в свое время он успел поиграть за "Карпаты". За львовский клуб он забил шесть голов и отдал пять голевых в 41-м матче.
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