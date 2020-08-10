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Экс-игрок сборной России избил судью в любительском матче
Нужно уметь держать нервы под контролем
Экс-футболист сборной России и москвского "ЦСКА" Роман Широков стал участником конфликта во время любительского матча.
Как сообщает журналист Дмитрий Егоров, увидев перед собой красную карточку, полузащитник напал на судью. Сначала он повалил арбитра на землю, а после стал добивать ногами.
Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.— Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020
Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO
Также сообщается, что Никита Данченков (избитый) собирается снимать побои и обратиться в полицию. Появилась его фотография после инцидента.
Судья после Широкова. Лицо, шея, тело pic.twitter.com/qih5UlwiYG— Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020