Экс-игрок сборной России избил судью в любительском матче

Экс-футболист сборной России и москвского "ЦСКА" Роман Широков стал участником конфликта во время любительского матча.

Как сообщает журналист Дмитрий Егоров, увидев перед собой красную карточку, полузащитник напал на судью. Сначала он повалил арбитра на землю, а после стал добивать ногами.

Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.

Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Также сообщается, что Никита Данченков (избитый) собирается снимать побои и обратиться в полицию. Появилась его фотография после инцидента.