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Экс-игрок сборной России избил судью в любительском матче

Россия
(1 голосов)

Нужно уметь держать нервы под контролем

Экс-игрок сборной России избил судью в любительском матче
UA-Футбол
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Экс-футболист сборной России и москвского "ЦСКА" Роман Широков стал участником конфликта во время любительского матча.

Как сообщает журналист Дмитрий Егоров, увидев перед собой красную карточку, полузащитник напал на судью. Сначала он повалил арбитра на землю, а после стал добивать ногами.

Также сообщается, что Никита Данченков (избитый) собирается снимать побои и обратиться в полицию. Появилась его фотография после инцидента.

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В статье: Роман Широков Россия
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Комментарии (2)
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geravit93 (Чернигов)
10.08.2020 в 22:54
В России это в порядке вещей.
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Po4eson (Одесса)
10.08.2020 в 23:08
Орда она такая
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0
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