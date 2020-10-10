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Виталий Балашов покинул российский Тамбов, проведя в команде два месяца
Теперь свободный агент
В начале августа украинский футболист Виталий Балашов стал футболистом "Тамбова". Однако долго он там пробыть не сумел.
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По данным официального сайта российского клуба, с Балашовым был расторгнут контракт. Всего, за два месяца вингер выходил на поле шесть раз и не отметился результативными действиями.
Отметим, что также Балашов за свою карьеру играл за "Олимпик", "Ислочь", "Черноморец", "Говерлу" и "Вислу".
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Источник:ФК "Тамбов"
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