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Виталий Балашов покинул российский Тамбов, проведя в команде два месяца

Россия
(1 голосов)

Теперь свободный агент

Виталий Балашов покинул российский Тамбов, проведя в команде два месяца
UA-Футбол
Новина українською

В начале августа украинский футболист Виталий Балашов стал футболистом "Тамбова". Однако долго он там пробыть не сумел.

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По данным официального сайта российского клуба, с Балашовым был расторгнут контракт. Всего, за два месяца вингер выходил на поле шесть раз и не отметился результативными действиями.

Отметим, что также Балашов за свою карьеру играл за "Олимпик", "Ислочь", "Черноморец", "Говерлу" и "Вислу".

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В статье: Виталий Балашов Тамбов
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Источник:
ФК "Тамбов"

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