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Умер последний чемпион Европы 1960-го Виктор Понедельник

Россия
(3 голосов)

Автор золотого гола советского футбола

Умер последний чемпион Европы 1960-го Виктор Понедельник
Новина українською

5 декабря в возрасте 83-х лет скончался бывший игрок сборной СССР Виктор Понедельник. Об этом в одной из социальных сетей сообщила его дочь.

Понедельник - легенда советского футбола, ведь именно он стал героем первого чемпионата Европы по футболу. В финальном турнире 1960-го он сначала в полуфинале поставил точку в разгроме Чехословакии (3:0), а в финале забил победный гол в ворота сборной Югославии уже в овертайме на 114-й минуте. Сборная СССР в итоге победила 2:1 и завоевала свой единственный Кубок Европы.

На клубном уровне Понедельник стал легендой СКА из Ростова-на-Дону, за который сыграл более 400-х матчей и забил 81 гол. Четыре года подряд (с 1960-го по 1963-й) признавался лучшим форвардом чемпионата СССР.

Виктор Понедельник - последний, кто умер из чемпионского состава 1960-го года. Добавим, что в той команде выступал и один представитель украинского клуба - легендарный полузащитник киевского "Динамо" Юрий Войнов.

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В статье: сборная СССР Виктор Понедельник Евро-1960
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Комментарии (4)
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genpet (Николаев)
06.12.2020 в 10:29
Когда я пацаном начал болеть за футбол, Понедельник закончил карьеру, но имя его всегда было у нас на слуху. С его именем связано издание любимой газеты миллионов Футбол - Хоккей. Он был главным редактором. Газета продавалась за считанные минуты и ее трудно было достать. У меня в Союзпечати был прикормленный киоскер, вот он мне оставлял номер. Светлая память и почет Виктору на века!
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FC Energy (Новая Каховка)
06.12.2020 в 10:27
Эх, 2 дня не дотянул
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metall5291 (Kharkiv)
06.12.2020 в 09:40
Помним его. Земля пухом.
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bokassaeblan (Город)
06.12.2020 в 09:59
ого, это Вам как минимум 75 лет уже есть? не кисло так в таком возрасте по сайтам сидеть! круто! респект!
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