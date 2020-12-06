Умер последний чемпион Европы 1960-го Виктор Понедельник

5 декабря в возрасте 83-х лет скончался бывший игрок сборной СССР Виктор Понедельник. Об этом в одной из социальных сетей сообщила его дочь.

Понедельник - легенда советского футбола, ведь именно он стал героем первого чемпионата Европы по футболу. В финальном турнире 1960-го он сначала в полуфинале поставил точку в разгроме Чехословакии (3:0), а в финале забил победный гол в ворота сборной Югославии уже в овертайме на 114-й минуте. Сборная СССР в итоге победила 2:1 и завоевала свой единственный Кубок Европы.

На клубном уровне Понедельник стал легендой СКА из Ростова-на-Дону, за который сыграл более 400-х матчей и забил 81 гол. Четыре года подряд (с 1960-го по 1963-й) признавался лучшим форвардом чемпионата СССР.

Виктор Понедельник - последний, кто умер из чемпионского состава 1960-го года. Добавим, что в той команде выступал и один представитель украинского клуба - легендарный полузащитник киевского "Динамо" Юрий Войнов.